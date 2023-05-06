- Результат нравится. Считаю, что мы заслужили такой результат. Учитывая прошлые наши игры, очень важно было сегодня заработать три очка. Но по игре нам есть куда стремиться. Есть ли кризис в "Динамо"? Сейчас в "Динамо" есть проблемные моменты с игрой. Кризис — это нечто более глубокое, - приводит комментарий Гафина Sport24.
"Динамо" в рамках 26-го тура национального первенства сумело вырвать победу "Химок" Андрея Талалаева. Три очка бело-голубой дружине принес центрфорвард Федор Смолов, реализовавший 11-метровый уже в компенсированное время. Весной дела у "Динамо" идут так себе. За 9 весенних игр столичный клуб выиграл всего 4 раза, проиграв при этом 4 матча. Еще 1 матч был сведен к ничьей. До сегодняшнего поединка против химчан "Динамо" имело на своем счету два поражения подряд от "Зенита" (1:3) и "Факела" (0:2). Победа над командой Талалаева помогла москвичам временно подняться на 5-место, но после победы "Ахмата" над "Торпедо", "Динамо" опустилось на 6-ю позицию. В следующем туре московский клуб на своей домашней арене сыграет с грозненским коллективом.
Член СД "Динамо" Гафин: у нас есть проблемные моменты с игрой. Кризис — это нечто более глубокое
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин поделился своими впечатлениями по поводу победы над "Химками" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"