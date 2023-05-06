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Талалаев - о долгой пресс-конференции Йокановича: им надо же автографы дать, рассказать, как здорово "Динамо" играло

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Наставник "Химок" Андрей Талалаев высказался по поводу пресс-конференции главного тренера "Динамо" Славиши Йокановича.
Фото: "Чемпионат"
– Не знаю, че-то задерживаются, ждем. Наверное, рассказывает перипетии матча, мы ждем уже минут 15. Хотелось бы домой поехать, зализывать раны. Наверное, надо еще полчасика подождать, сейчас расскажет, как феерично играло "Динамо". После этого поймем. Почему это меня должно раздражать? Надо же автографы дать, рассказать, как они здорово играли, - приводит комментарий Талалаева телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.

Исход сегодняшнего противостояния между "Химками" и столичным "Динамо" решил 11-метровый, назначенный фол на форварде москвичей Константине Тюкавине. Судивший поединок рефери из Москвы Сергей Карасев наказал химчан пенальти только после просмотра ВАР. Отметим, что практически всю вторую половину встречи "Химки" играли вдесятером. Поле досрочно покинул ивуарийский хавбек подмосковного коллектива Мори Гбане, который получил две желтые карточки. Примечательно, что арбитры дважды отменяли взятие ворот динамовцами. Оба раза было зафиксирован офсайд. Дружина Андрея Талалаева после этого результата не сумела улучишь свою турнирное положение. Красно-черные по-прежнему находятся в зоне прямого вылета. В следующем туре "Химки" на своей домашней арене примут другой столичный коллектив – "Спартак".


Талалаев Йоканович Химки
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