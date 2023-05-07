- Вижу радостные вопли от бывших футболистов "Спартака", что у "Спартака" шансов перед "Зенитом" нет. С каким же они наслаждением про это говорят, прям смакуют! Вот даже Валерий Карпин традиционно проиграл важнейший с точки зрения набора очков матч и не посмел испортить готовящийся "блекло-голубой" праздник, - приводит комментарий Салиховой Metaratings.ru.
Вчера "Ростов" Валерия Карпина на своей домашней арене проиграл "Факелу" из Воронежа (0:2). Это еще больше добавило интриги в сегодняшнее противостояние "Зенита" и "Спартака". Теперь петербуржцы захотят еще больше победить москвичей, так как триумф позволит им оформить пятое подряд чемпионство.
Отметим, что "Спартак", замыкающий лидирующую тройку, ведет борьбу с "Ростовом" и ЦСКА за серебряные медали. На данный момент дончане опережают москвичей на 1 очко. ЦСКА находится на 4-й позиции и отстает от дружины Гильермо Абаскаля на 1 турнирный балл. Примечательно, что последний раз "Спартак" праздновал победу в Санкт-Петербурге в далеком 2012 году. Тогда красно-белые обыграли "Зенит", который уже оформил чемпионство. Отметим, что три последних поединка на "Газпром Арене" между командами закончились с общим счетом 11:1 в пользу "Зенита".
Салихова: даже Карпин не посмел испортить готовящийся "блекло-голубой" праздник
Фото: РИА Новости