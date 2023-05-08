Об этом сообщил президент одноименного футбольного клуба Борис Ротенберг журналистам. Руководитель "Сочи" сделал соответствующее заявление сразу после финального свистка выездной встречи с "Локомотивом" (0:3) в рамках 26-го тура РПЛ.
– Результаты налицо. Кто будет тренером? Хохлов останется на следующий сезон, – пообещал Ротенберг.
8 мая московский "Локомотив" в родных стенах одержал разгромную победу над "Сочи" в заключительном матче 26-го тура РПЛ. Игра на столичном стадионе "РЖД Арена" завершилась со счетом 3:0 (2:0) в пользу "железнодорожников". Футболисты "Локомотива" дважды огорчили гостей под занавес первого тайма: отличились защитник Наир Тикнизян и полузащитник Артем Карпукас.
На 76-й минуте французский нападающий красно-зеленых Вильсон Изидор забил свой третий гол в трех последних играх и оформил разгром - 3:0. Спустя 6 минут южане имели шанс забить мяч престижа, но эквадорец Кристиан Нобоа не реализовал 11-метровый удар.
По итогам 26-го тура "Локомотив" набрал 35 очков и обошел "Сочи" в таблице РПЛ, поднявшись на 9-е место. "Сочи" с 34 очками опустился на десятую строчку в чемпионате России.
Хохлов сохранит пост главного тренера "Сочи" в следующем сезоне
Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Дмитрий Хохлов останется на тренерском мостике команды в следующем сезоне.
Фото: "Матч ТВ"