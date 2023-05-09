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Семак: не планирую уходить из "Зенита". Зачем мне это?

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не думает об уходе из санкт-петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
- У меня действующий контракт с "Зенитом", а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?

Ранее Семак заявлял, что им интересовались клубы из других чемпионатов, однако до конкретных предложений переговоры не доходили. Специалист работает с "Зенитом" с 2018 года. За это время он выиграл с санкт-петербургской командой девять трофеев, завоевав в том числе пять чемпионских титулов РПЛ. Действующее соглашение Семака с "Зенитом" рассчитано до 2025 года.

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Семак
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