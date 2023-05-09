- "Ростов" выпал из гонки? Ничего не выпал, еще четыре матча. "Ростов" может проиграть "Факелу", но может обыграть ЦСКА в Москве. У нас чемпионат уникальный, у нас все бывает. Будем смотреть. "Ростов" будет в тройке? Уверен! – приводит комментарий Шикунова "РБ Спорт".
В минувшем туре "Ростов" уступил на своей домашней арене "Факелу" из Воронежа, пропустив два безответных мяча. Этот результат ухудшил турнирное положение дончан. Они опустились на 3-ю позицию, пропустив вперед себя столичный ЦСКА, который оказался сильнее "Оренбурга" (2:1). До конца национального первенства осталось 4 тура. В розыгрыше 12 очков. Календарь "Ростова" состоит из противостояний с "Сочи", "Краснодаром", "Ахматом" и ЦСКА. Последний раз Ростов финишировал в тройке в сезоне 2015/2016. Тогда южане заняли 2-ю строчку и попали в квалификацию ЛЧ, где дошли до группового раунда.
Шикунов: уверен, что "Ростов" будет в тройке
Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов поделился своей точкой зрения на турнирную ситуацию дончан.
Фото: "Чемпионат"