Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал
1 - 0 1 0
Манчестер СитиПерерыв

Шикунов: уверен, что "Ростов" будет в тройке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов поделился своей точкой зрения на турнирную ситуацию дончан.
Фото: "Чемпионат"
- "Ростов" выпал из гонки? Ничего не выпал, еще четыре матча. "Ростов" может проиграть "Факелу", но может обыграть ЦСКА в Москве. У нас чемпионат уникальный, у нас все бывает. Будем смотреть. "Ростов" будет в тройке? Уверен! – приводит комментарий Шикунова "РБ Спорт".

В минувшем туре "Ростов" уступил на своей домашней арене "Факелу" из Воронежа, пропустив два безответных мяча. Этот результат ухудшил турнирное положение дончан. Они опустились на 3-ю позицию, пропустив вперед себя столичный ЦСКА, который оказался сильнее "Оренбурга" (2:1). До конца национального первенства осталось 4 тура. В розыгрыше 12 очков. Календарь "Ростова" состоит из противостояний с "Сочи", "Краснодаром", "Ахматом" и ЦСКА. Последний раз Ростов финишировал в тройке в сезоне 2015/2016. Тогда южане заняли 2-ю строчку и попали в квалификацию ЛЧ, где дошли до группового раунда.


Ростов Шикунов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Анчелотти проводит свой 190-й матч в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд Фергюсона
Хиддинк: Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и "Зенит" 5
Юсупов: конкретных разговоров с "Сочи" о продлении контракта нет, пока на словах
Иван Игнатьев: мои представители требуют у "Хапоэля" слишком большую зарплату? Мы до этой стадии даже не доходили 2
Шикунов: уверен, что "Ростов" будет в тройке
Агент: пока нет никаких предложений по Педриньо
Ещенко: если "Спартак" не окажется в топ-3 по итогам сезона, то это неудача, а не провал
Тренер "Зенита" Оливейра – о пяти чемпионствах: никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли из "Уфы" 4
Серхио Бускетс решил покинуть "Барселону"
Журналист Карпов: Хохлов отправил Цаллагова в дубль "Сочи"
Барриос: "Зенит" показал, что является сильнейшим клубом в России. Надеюсь, сможем выиграть шестой подряд титул
Защитник "Оренбурга" Стаматов: футболисты "Зенита" играют в другом чемпионате. Их уровень на порядок выше остальных
Бензема, Винисиус и Модрич – в основе "Реала" на матч против "Манчестер Сити"
Форвард "Зенита" Сергеев: у меня есть стимул и желание попасть в сборную, готов помогать национальной команде
Ловчев – о Селихове: дело вратаря – голов не пропускать. Да засади ты мяч уже хоть куда-нибудь, только гол не привози! 3