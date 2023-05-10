– Внес ли Леонид Слуцкий свой вклад в раскрытие таланта Хвичи Кварацхелии? В "Наполи" Хвиче повезло с партнерами. Они у него замечательные. Месси тоже не был бы так велик, если бы не Иньеста и Хави. Ну а сравнивать Слуцкого со Спалетти совсем нельзя.
Слуцкий – это тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. А когда он ушел из ЦСКА, что дальше было? Ни в Голландии, ни в Англии не состоялось. В "Рубине" – то же самое. Поэтому Слуцкий и Спаллетти несопоставимы, – цитирует Орлова Sport24.
Наибольших успехов на тренерском поприще Слуцкий добился в московском ЦСКА, президентом которого был и остается Евгений Гинер. Леонид Викторович ударился в медиактивность после провала у руля "Рубина". Поработав в Англии с "Халл Сити" и Нидерландах с "Витессом", 52-летний специалист вернулся в Россию и возглавил казанскую команду. В татарстанском клубе ему не удалось добиться больших успехов. В первый же сезон "Рубин" сенсационно вылетел из РПЛ, проиграв в стыковых матчах. В Первой лиге результаты на фоне выделяющегося среди остальных соперников бюджета также оставляли желать лучшего. С ноября прошлого года Слуцкий не работает тренером.
Орлов: Слуцкий – тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. Ни в Голландии, ни в Англии не состоялось
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил вклад экс-главного тренера "Рубина" Леонида Кварацхелии в раскрытие таланта вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Фото: "Матч ТВ"