Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Милан
22:00
ИнтерНе начат

Орлов: Слуцкий – тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. Ни в Голландии, ни в Англии не состоялось

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил вклад экс-главного тренера "Рубина" Леонида Кварацхелии в раскрытие таланта вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Фото: "Матч ТВ"
– Внес ли Леонид Слуцкий свой вклад в раскрытие таланта Хвичи Кварацхелии? В "Наполи" Хвиче повезло с партнерами. Они у него замечательные. Месси тоже не был бы так велик, если бы не Иньеста и Хави. Ну а сравнивать Слуцкого со Спалетти совсем нельзя.

Слуцкий – это тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. А когда он ушел из ЦСКА, что дальше было? Ни в Голландии, ни в Англии не состоялось. В "Рубине" – то же самое. Поэтому Слуцкий и Спаллетти несопоставимы, – цитирует Орлова Sport24.

Наибольших успехов на тренерском поприще Слуцкий добился в московском ЦСКА, президентом которого был и остается Евгений Гинер. Леонид Викторович ударился в медиактивность после провала у руля "Рубина". Поработав в Англии с "Халл Сити" и Нидерландах с "Витессом", 52-летний специалист вернулся в Россию и возглавил казанскую команду. В татарстанском клубе ему не удалось добиться больших успехов. В первый же сезон "Рубин" сенсационно вылетел из РПЛ, проиграв в стыковых матчах. В Первой лиге результаты на фоне выделяющегося среди остальных соперников бюджета также оставляли желать лучшего. С ноября прошлого года Слуцкий не работает тренером.


Рубин ЦСКА Слуцкий Орлов Гинер
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Канчельскис: ЦСКА забрался высоко и второе место уже не отпустит. "Спартак" будет бороться за третье-четвертое места 1
Агент защитника "Локомотива" Магкеева: Стас готовится к операции. Вернется еще сильнее, упасть духом мы ему не дадим 1
Орлов: Слуцкий – тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. Ни в Голландии, ни в Англии не состоялось 2
Зобнин: вернутся времена, когда "Зенит" снова будет "булочкой" для "Спартака" 5
Губерниев: Слуцкий превратился в бесталанного матерщинника, вызывает только разочарование. Пусть едет в "Челси"
Канчельскис: Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Лапшу на уши навешает 1
Гончаренко: нет ничего лучше для игрока, чем полный стадион болельщиков
Орлов – о шоу Дзюбы и Слуцкого: позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители 2
Смородская: не очень люблю Галактионова 6
Sport24: Марио Фернандес рассматривает возможность возвращения в ЦСКА летом 1
Форвард "Оренбурга" Оганесян – о будущем: пока ни с кем не веду переговоры
Черчесов: если Головину менять "Монако", то на что-то стоящее. Например, на "Ференцварош" 6
Вратарь Рамсдейл близок к продлению контракта с "Арсеналом" на улучшенных условиях
Агент – о возможном уходе Дуарте из "Спартака": мы говорим о футболисте сборной Парагвая! Это просто смешно! 10
Черчесов: не удивлён выступлением Дзюбы за "Локомотив", но я не ожидал, что Артём заиграет настолько ярко 1