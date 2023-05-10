- Он на пороге этого рекорда, надеюсь, сможет сделать это, - цитирует Барриоса "Матч ТВ".
Рекордсменом по голам за один сезон является экс-форвард "Ротора" из Волгограда Олег Веретенников. Он установил рекорд в 1995 году, отличившись 25 раз. К этому результату приблизился зенитовский бразилец Малком. Он наколотил уже 22 гола. Соответственно, чтобы побить рекорд Веретенникова игроку, имеющему российский паспорт, необходимо забить еще 4 года. На это у атакующего полузащитника есть еще 4 матча.
Барриос: надеюсь, Малком сможет побить рекорд Веретенникова
Колумбийский опорный хавбек "Зенита" Барриос пожелал своему одноклубнику Малкому побить рекорд Олега Веретенникова по голам за сезон.
Фото: ФК "Зенит"