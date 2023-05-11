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Чернов - об ошибке Селихова в матче с "Зенитом": ничего страшного. Такая ошибка никак на игру не повлияла

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Защитник "Спартака" Никита Чернов оценил эпизод с ошибкой вратаря Александра Селихова в матче с "Зенитом" (2:3).
Фото: ФК "Спартак"
- Такие вещи случаются иногда. Но я не кричал Селихову отдать мне мяч. Просто показывал, что там свободный игрок стоит на фланге. Наверное, Саша хотел лучший вариант для передачи найти, но, видимо, чуть промедлил. Может быть, поэтому так получилось. Ничего страшного. Мы сразу же все его поддержали. Мы в целом выходили с мыслью играть в футбол. И такая ошибка никак на игру не повлияла.

Селихов оказался один перед собственными воротами в момент, когда центральные защитники "Спартака" разошлись по сторонам. В этот момент полузащитник "Зенита" Клаудиньо выключился в прессинг, который стал определяющим в данном эпизоде. Селихов не смог принять правильное решение и отдал передачу точно в ногу бразильскому футболисту соперников. Мяч от Клаудиньо попал в ворота "Спартака", дав начало поражению красно-белых в матче и потери ими математических шансов на чемпионство в текущем сезоне.

Источник: "Известия"


Чернов Н Спартак Зенит Селихов
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