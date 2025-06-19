- Задачи перед клубом стоят максимально амбициозные, поэтому просто быть в тройке им вряд ли будет достаточно. Но мне бы хотелось видеть на посту тренера в ЦСКА Алексея Березуцкого. Это легенда клуба, поэтому было бы интересно посмотреть за его работой во главе команды, - передаёт слова Сычёва Metaratings.ru.
42-летний экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий ранее работал в должности главного тренера красно-синих в полном сезоне-2021/2022, в 34 матчах во всех турнирах под его руководством "армейцы" одержали 18 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. С лета 2024 года Березуцкий входил в состав тренерского штаба ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича, который неожиданно оставил свой пост в июне 2025 года.
В сезоне-2024/2025 ЦСКА выиграл бронзовые медали чемпионата и завоевал Кубок России.
Сычёв: ЦСКА просто быть в тройке вряд ли будет достаточно. Но хотелось бы видеть на посту тренера Алексея Березуцкого
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, кого хотел бы видеть в должности главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА