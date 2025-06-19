- Мы стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть матчей. Но, может быть, чуть меньше, - передаёт слова Митрофанова ТАСС.
Осенью в календаре ФИФА запланированы три международные паузы - по одной в сентябре, октябре и ноябре, обычная нагрузка национальной команды в одну международную паузу - два матча.
В июне 2025 года сборная России провела две товарищеские встречи - со сборной Нигерии в Москве (1:1) и с национальной командой Беларуси в Минске (4:1).
Генеральный секретарь РФС Митрофанов: стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть матчей
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о планах организации по сборной России на осень 2025 года.
Фото: РФС