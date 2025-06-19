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Сычёв: вряд ли Карпину дадут в "Динамо" время на раскачку. Пока его хотелки выполняют - Осипенко взяли, Глебов играет

Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв высказался о перспективах Валерия Карпина в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Вряд ли ему дадут время на раскачку. От него нужен результат, но и ему нужны соответствующие исполнители. Пока что его хотелки выполняют - вот Осипенко взяли, Глебов уже играет за "Динамо". Клуб будет бороться за чемпионство, - цитирует Сычёва Metaratings.ru.

13 июня было официально объявлено, что главный тренер сборной России и экс-главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подписал контракт на правах совмещения с московским "Динамо". 17 июня стало известно о переходе к бело-голубым центрального защитника жёлто-синих и национальной команды Максима Осипенко. Ранее, в феврале 2025 года, из "Ростова" в "Динамо" перешёл опорный полузащитник сборной России Данил Глебов.

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