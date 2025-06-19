- Хотелось бы, чтобы Батраков и Кисляк сейчас не думали о Европе, а сосредоточились именно на чемпионате России и следующем сезоне. Мне вспоминается ситуация с Захаряном. Он провёл отличный сезон в "Динамо", а в следующем сник. Поскольку пошли разговоры, что ему нужно уезжать. Он остался и провёл сезон гораздо слабее предыдущего. Затем собрался и уехал в "Реал Сосьедад". Хотелось, чтобы ребята провели следующей сезон как минимум на таком же уровне, как провели прошлый, и не думали о Европе, - передаёт слова Аленичева "Чемпионат".
20-летний атакующий полузащитник "Локомотива"Алексей Батраков и 19-летний опорный полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в сезоне-2024/2025 провели свои первые полноценные сезоны во взрослом футболе. При этом Батраков стал третьим бомбардиром сезона в Российской премьер-лиге, забив 14 голов, и стал вторым в лиге по показателю "гол+пас", набрав 21 очко (14+7). Кисляк в 33 матчах за клуб во всех турнирах забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
Экс-полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, в августе 2023 года в 20-летнем возрасте перейдя в испанский "Реал Сосьедад", не смог закрепиться в основе клуба Ла Лиги из-за систематических травм.
Аленичев: хотелось бы, чтобы Батраков и Кисляк сейчас не думали о Европе. Вспоминается ситуация с Захаряном
Экс-полузащитник "Ромы" и "Порту" Дмитрий Аленичев высказался о перспективах и возможных последствиях отъезда молодых российских игроков в зарубежные клубы.
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