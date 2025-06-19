- Я думаю, большие клубы Европы могут следить за Угальде, но у них в списках много игроков. Сомневаюсь, что его подпишет какой-то гранд, но клуб уровня Лиги Европы - вполне возможно. Зависит от предложения. Обычно дают оценку футболистам по итогам сезона. Голов Угальде за сборную Коста-Рики будет недостаточно для переезда в европейский чемпионат. Для команд главное, как он провёл весь сезон, - передаёт слова Барбозы Metaratings.ru.
23-летний нападающий московского "Спартака" и сборной Коста-Рики Манфред Угальде в сезоне-2024/2025 провёл за красно-белых 36 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и выполнил 6 результативных передач, став при этом с 17 голами в чемпионате лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. При этом в весенней части сезона форвард забил только дважды - в 19-м (первом весеннем) и заключительном 30-м турах.
За сборную Коста-Рики Угальде забил 10 голов и оформил 8 ассистов в 24 матчах, из них в четырёх играх июня 2025 гола - 4 гола и 2 ассиста. На Золотом кубке КОНКАКАФ сборная Коста-Рики благодаря двум победам в стартовых турах группового этапа досрочно вышла в четвертьфинал.
Агент Барбоза: сомневаюсь, что Угальде из "Спартака" подпишет какой-то гранд. Клуб уровня Лиги Европы - возможно
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о перспективах перехода нападающего "Спартака" и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в топовый европейский клуб.
Фото: ФК "Спартак"