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Генич: возмущен, что Карпин, который не выиграл исторически ничего, совмещает посты

Комментатор Константин Генич объяснил, почему возмущен совмещением Валерия Карпина постов в "Динамо" и сборной России.
Фото: тг-канал Константина Генича
«Лично я возмущён, что у нас тренер, который не выиграл исторически ничего настолько востребован, что необходим и сборной, и клубу, которые там ставят суперамбициозные цели. Это нонсенс. В такой стране что, не найти тренера для сборной, когда она играет шесть матчей в году товарищеских?" — сказал Генич в "Коммент.Шоу".

В середине июня Карпин был назначен в московское "Динамо", заключив контракт до 2028 года. В РФС заявили, что дали возможность совмещать посты в клубе и сборной до возвращения национальной команды на официальные международные турниры. Ранее Карпин работал в аналогичном режиме в "Ростове", откуда ушел весной этого года, сославшись на занятость в сборной.

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