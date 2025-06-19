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Станкович выбрал полузащитника ЦСКА Кисляка лучшим молодым футболистом РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выбрал полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка лучшим молодым футболистом РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
46-летний специалист расставил игроков в следующем порядке:

1 место - Матвей Кисляк (ЦСКА);

2 место - Даниил Зорин («Спартак»/«Ахмат»);

3 место - Даниил Денисов («Спартак»);

4 место - Алексей Батраков («Локомотив»);

5 место - Сергей Пиняев («Локомотив»).

Голосование среди тренеров и капитанов клубов РПЛ проводило издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забив четыре гола, а также на его счету одна результативная передача. Вместе с армейцами Кисляк выиграл Кубок России.

Напомним, первое место по итогам голосования занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, набравший 146 баллов.

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