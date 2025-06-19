46-летний специалист расставил игроков в следующем порядке:
1 место - Матвей Кисляк (ЦСКА);
2 место - Даниил Зорин («Спартак»/«Ахмат»);
3 место - Даниил Денисов («Спартак»);
4 место - Алексей Батраков («Локомотив»);
5 место - Сергей Пиняев («Локомотив»).
Голосование среди тренеров и капитанов клубов РПЛ проводило издание «Чемпионат».
В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забив четыре гола, а также на его счету одна результативная передача. Вместе с армейцами Кисляк выиграл Кубок России.
Напомним, первое место по итогам голосования занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, набравший 146 баллов.
Станкович выбрал полузащитника ЦСКА Кисляка лучшим молодым футболистом РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выбрал полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка лучшим молодым футболистом РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"