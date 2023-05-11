- Артем стал настоящей находкой для "Локомотива". Руководству тут долго думать не надо — контракт с Дзюбой стоит продлевать минимум на один сезон. Сейчас попросту не найти нападающего лучше Дзюбы, надо договариваться с ним.
Ранее агент Дзюбы подтвердил информацию о начале переговоров с представителями "Локомотива" о продлении истекающего в конце июня этого года контракта. В СМИ сообщали, что стороны расходятся в финансовом вопросе и сроке нового соглашения. Дзюба хотел бы подписать контракт по схеме "1+1", а "Локомотив" не желает давать 34-летнему нападающему соглашение на срок более одного года.
Источник: "РБ Спорт"
Билялетдинов: "Локомотиву" сейчас попросту не найти нападающего лучше Дзюбы, надо договариваться с ним
Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов заявил, что команде нужно сохранить нападающего Артема Дзюбу.
Фото: "Чемпионат"