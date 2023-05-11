– Чтобы достичь качества и мощи "Зенита", нужно время и желание. Клубы, которые хотят навязать конкуренцию, должны делать правильные шаги. Все возможно, – приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду в РПЛ. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями. Игру в составе "Зенита" пропустят полузащитник Зелимхан Баккаев (травма) и защитник Роберт Ренан (вызов в сборную Бразилии).
Камоцци: чтобы достичь качества и мощи "Зенита", нужно время и желание. Все возможно
Франко Камоцци, советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, дал совет командам РПЛ, как навязать борьбу "Зениту" в борьбе за чемпионский титул.
Фото: ФК "Зенит"