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Экс-тренер сборной Армении: Сперцяну надо идти тем же путем, что и Мхитаряну, чтобы не затеряться

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Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян заявил, что полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну стоит пройти путь Генриха Мхитаряна.
Фото: "Чемпионат"
- Сперцян уже дорос до того, чтобы играть в хорошей лиге. Я считаю, что он может поиграть в Испании, этот турнир подходит ему по стилю. Эдуарду надо начинать именно играть, и в Испании у него на это будет больше шансов. Там можно начинать. Если посмотреть на Мхитаряна, он шел по нарастающей — "Шахтер", дортмундская "Боруссия". Надо идти тем же путем, чтобы не затеряться.

Мхитарян сейчас играет за миланский "Интер", с которым в этом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где стал первым футболистом из стран СНГ, отметившимся забитым мячом. Ранее армянский полузащитник играл в Европе за "Рому", лондонский "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", дортмундскую "Боруссию" и донецкий "Шахтер". Сперцяном, по слухам, активно интересовался итальянский "Милан", который даже вступал в переговоры по футболисту с "Краснодаром", однако получил отказ из-за предложенной суммы. По информации СМИ, россонери хотели приобрести армянского игрока краснодарцев за 8 млн евро, российский клуб хотел 12 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"


Серия А Краснодар Сперцян Мхитарян Интер
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