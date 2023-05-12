- Жду, что "Спартак" обыграет "Химки". Но с учетом состояния команды непонятно, что будет. "Химкам" нужно будет играть только на победу. Ожидаю обоюдоострой игры от двух команд. "Химкам" есть что противопоставить "Спартаку", ведь он с трудом набирает очки, а самим "Химкам" нужно спасаться, вылазить из ямы - будут биться. Каждая из этих команд решает свои задачи. "Химки" - не вылететь, "Спартак" - занять второе место, чтобы чемпионат не прошел просто так. Будет битва, - передает слова Ледяхова "Чемпионат".
13 мая на подмосковной "Арене Химки" пройдет матч 27 тура Российской премьер-лиги "Химки" - "Спартак", стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Красно-черные с 17 набранными очками находятся в турнирной таблице чемпионата на предпоследнем 15-м месте с отставанием в 6 очков от зоны стыковых матчей и в 8 очков от зоны гарантированного сохранения места в высшем дивизионе. "Спартак" с 49 очками в 26 матчах занимает четвертое место и ведет борьбу за медали первенства, отставая на 1 очко от "Ростова" и на 2 очка от ЦСКА.
Ледяхов: "Химкам" есть что противопоставить "Спартаку". Будет битва
Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов высказал мнение о предстоящей встрече красно-белых с "Химками" в рамках 27 тура РПЛ.
Фото: Sportbox