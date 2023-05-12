– Есть ли у Мостового перспективы на тренерском поприще? Конечно, он же играл на самом высоком уровне. Тренером может стать любой, лицензию получить не проблема, но тяжело сказать, как в будущем сложится тренерская карьера у Саши. У него большой опыт, он в футболе всю жизнь. Буду рад, если он возглавит команду РПЛ, только удачи ему желаю, – цитирует Павлюченко Metaratings.
12 мая стало известно, что бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой подал документы на обучение в школе тренеров Российского футбольного союза.
54-летний специалист, игравший в чемпионате России за "Спартак", пройдет специальную программу "А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков". По окончании курса Мостовой сможет возглавить профессиональную команду. В академии подтвердили, что заявление от "Царя" было обработано и принято.
Павлюченко: тренером может стать любой, лицензию получить не проблема. Буду рад, если Мостовой возглавит команду РПЛ
Экс-нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко оценил перспективы бывшего футболиста "Сельты" Александра Мостового на тренерском поприще.
Фото: "Чемпионат"