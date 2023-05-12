Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен

Павлюченко: тренером может стать любой, лицензию получить не проблема. Буду рад, если Мостовой возглавит команду РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко оценил перспективы бывшего футболиста "Сельты" Александра Мостового на тренерском поприще.
Фото: "Чемпионат"
– Есть ли у Мостового перспективы на тренерском поприще? Конечно, он же играл на самом высоком уровне. Тренером может стать любой, лицензию получить не проблема, но тяжело сказать, как в будущем сложится тренерская карьера у Саши. У него большой опыт, он в футболе всю жизнь. Буду рад, если он возглавит команду РПЛ, только удачи ему желаю, – цитирует Павлюченко Metaratings.

12 мая стало известно, что бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой подал документы на обучение в школе тренеров Российского футбольного союза.

54-летний специалист, игравший в чемпионате России за "Спартак", пройдет специальную программу "А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков". По окончании курса Мостовой сможет возглавить профессиональную команду. В академии подтвердили, что заявление от "Царя" было обработано и принято.


Мостовой Павлюченко РФС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Йоканович: Тюкавин — футболист с отличным будущим. Смолов — опытный игрок, он вносит большой вклад в команду
Масалитин: зная нелюбовь к "Спартаку" Талалаева, настрой "Химок" на красно-белых будет запредельный 1
РФС: надеемся, что ближайшее время достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России
Сергей Карасёв рассудит "Краснодар" и "Урал" в Кубке России
Гладилин: не думаю, что "Спартак" настроится на "Химки" так же, как настроился на "Зенит"
Тухель – о возможном уходе Мюллера: Томас — это "Бавария", а "Бавария" — это Томас
Файзулин: не думаю, что руководство "Зенита" допустит массового оттока бразильцев
КАМАЗ обыграл "Шинник" и прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию
Мостовой – о подаче документов на обучение тренером: я не болтун, как многие. Доучусь ли до конца? Не знаю даже, что там 1
Быстров: надеюсь, "Спартак" обыграет ЦСКА и займет 2-е место. Но по игре ЦСКА намного сильнее "Спартака" 4
Кечинов: после дерби с ЦСКА станет понятно, окажется ли "Спартак" в призерах в этом году эксклюзив
Экс-полузащитник "Зенита" Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии 2
Билялетдинов: "Спартак" – заложник своей философии. Они всегда стараются атаковать, но при этом страдают в обороне 1
Павлюченко: тренером может стать любой, лицензию получить не проблема. Буду рад, если Мостовой возглавит команду РПЛ 2
Форвард "Хапоэля" Магомед-Шапи Сулейманов дисквалифицирован на 10 матчей чемпионата Израиля за участие в массовой драке 1