- Может ли "Спартак" может потерять очки с "Химками"? Теоретически такое возможно. Но после последней неудачи "Спартак" должен себя реабилитировать. Команда проводит невнятный весенний отрезок, борется за медали. Ей необходимо выигрывать. Но зная нелюбовь к "Спартаку" Талалаева, настрой "Химок" будет запредельный. Не исключаю удаления, как часто бывает. Догонит ли Промес Малкома? Если у "Спартака" пойдет игра, особенно впереди, почему нет? Четыре мяча – это не так много. Я в одном матче пять забивал. Если Малком забил четыре гола, то почему Промес этого не может? – приводит мнение Масалитина "Евро-Футбол.Ру".
Завтра стартует 27-й тур российского первенства. Несмотря на то, что чемпионская интрига в прошлом туре прекратила свое существование (чемпионом стал "Зенит" обыграл "Спартак" (3:2)), завтрашние поединки представляют интерес для болельщиков. За 4 тура до конца РПЛ идет борьба за серебро и выживание. За второе место ведут борьбу "Спартак", "Ростов" и ЦСКА. Фаворитом гонки видятся армейцы, которые располагаются на 2-й позиции. В борьбе за выживание главными претендентами на вылет являются "Химки" (15 место) и "Торпедо" (16 место). В этом туре российским болельщикам предстоит увидеть поединки "Химок" и "Спартака" и ЦСКА и "Торпедо".
В гонке бомбардиров РПЛ лидирует атакующий полузащитник "Зенита" Малкома (22 мяча в 26 играх). Ему в спину дышит спартаковский голландец Квинси Промес, который имеет в своем активе 18 голов в 23 играх.
Масалитин: зная нелюбовь к "Спартаку" Талалаева, настрой "Химок" на красно-белых будет запредельный
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своей точкой зрения на исход матча "Химок" и "Спартака" в 27 туре РПЛ.
Фото: РБ Спорт