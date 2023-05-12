- Можно предположить, что кого-то из основных игроков Семак чуть раньше отпустит на каникулы и даст резервистам насладиться чемпионским сезоном. Замены в матче со "Спартаком" показали, что и с резервом там все в порядке, так что "Краснодару" не стоит расслабляться.
Ранее Семак заявил, что в "Зените" будет индивидуальный подход к каждому футболисту, учитывая короткий период отдыха между текущим и следующим сезонами. Наставник петербуржцев подчеркнул, что это будет касаться в первую очередь иностранных игроков, так как они долгое время находятся вдали от родины. В матче со "Спартаком" победный гол был забит вышедшим на замену Иваном Сергеевым с передачи Густаво Мантуана, который также вышел на поле по ходу встречи.
Источник: Metaratings
Тихонов - о матче "Зенит" - "Краснодар": кого-то из основных игроков Семак чуть раньше отпустит на каникулы
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"