"Появилась информация, что "Спартак" хочет провести переговоры по продлению контракта с Мартисом? Это находится в стадии обсуждения", - передает слова агента "СЭ".
Кристофер Мартинс Перейра, играющий на позиции опорного полузащитника, перешел в "Спартак" в июле 2022 года. Нынешнее трудовое соглашение 28-летнего футболиста сборной Люксембурга с московским клубом рассчитано до лета 2026-го. В этом сезоне хавбек провел в составе красно-белых 33 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.
Агент Мартинса сообщил о переговорах по новому контракту со "Спартаком"
Агент хавбека "Спартака" Кристофера Мартинса Перейры Александр Боннефон рассказал о переговорах с клубом по продлению контракта.
Фото: ФК "Спартак"