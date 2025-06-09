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Агент Мартинса сообщил о переговорах по новому контракту со "Спартаком"

Агент хавбека "Спартака" Кристофера Мартинса Перейры Александр Боннефон рассказал о переговорах с клубом по продлению контракта.
Фото: ФК "Спартак"
"Появилась информация, что "Спартак" хочет провести переговоры по продлению контракта с Мартисом? Это находится в стадии обсуждения", - передает слова агента "СЭ".

Кристофер Мартинс Перейра, играющий на позиции опорного полузащитника, перешел в "Спартак" в июле 2022 года. Нынешнее трудовое соглашение 28-летнего футболиста сборной Люксембурга с московским клубом рассчитано до лета 2026-го. В этом сезоне хавбек провел в составе красно-белых 33 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.

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