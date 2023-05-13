- Сейчас контракт нападающего рассчитан до 2023 года, есть опция продления на один год. Сейчас из "Сочи" пришло предложение о подписании нового контракта с игроком.
28-летний Джорджевич подписал контракт с "Сочи" в сентябре 2022 года. В 17 матчах за сочинцев нападающий отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Сейчас Джорджевич выбыл из-за травмы, сроки его восстановления неизвестны. Некоторое время назад у нападающего была результативная серия, когда главным тренером "Сочи" был Курбан Бердыев. Черногорец признался, что расстроился уходу специалисту.
Источник: "Спорт-экспресс"
Агент Джорджевича: из "Сочи" пришло предложение о подписании нового контракта
Агент нападающего "Сочи" Луки Джорджевича Игорь Глушевич заявил, что клуб уже предложил форварду продление контракта.
Фото: ФК "Сочи"