- Не могу давать оценку до заседания ЭСК РФС. Отмечу только, что в ситуации со второй желтой карточкой ВАР не мог вмешаться в эпизод. Будем надеяться, что со временем ФИФА и ИФАБ разрешат ВАР просматривать эпизоды с желтыми карточками, чтобы можно было исправить допущенные судьями ошибки, когда они не могут верно оценить действия футболистов. Рекомендация департамента судейства заключается в том, что при любых неочевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки, - передает слова Каманцева "СЭ".
В матче 27 тура Российской премьер-лиги "Химки" - "Спартак" (1:1) главный рефери Евгений Кукуляк на 45 минуте игры при счете 1:0 в пользу подмосковного клуба удалил с поля защитника красно-белых Даниила Денисова, предъявив ему вторую желтую карточку. При этом эпизод с вынесением футболисту второго предупреждения не выглядел однозначно заслуживающим второго предупреждения. Во втором тайме "Спартак" отыгрался в меньшинстве благодаря голу Александра Соболева.
В турнирной таблице красно-белые занимают четвертое место, набрав 50 очков в 27 матчах. У идущего на второй позиции ЦСКА 54 очка, у находящегося на третьей строчке "Ростова" 50 очков и игра в запасе.
Каманцев о судействе Кукуляка в матче "Химки" - "Спартак": надеюсь, ВАР разрешат смотреть эпизоды с желтыми карточками
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал удаление защитника "Спартака" Даниила Денисова в выездном матче 27 тура РПЛ с "Химками" (1:1).
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