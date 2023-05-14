- Игра была немножко нервная. Нам нужно было обязательно побеждать, особенно при своих болельщиках. Я уже говорил, что нужно выходить из того положения, в которое мы загнали себя. Рад и счастлив, что мы победили, - приводит комментарий Акбашева "Матч ТВ".
Сегодня россиянин Роман Акбашев, играющий на позиции атакующего хавбека, своим голом принес "Факелу" победу в тяжелейшем поединке против "Пари НН" (1:0). Судья наказал нижегородцев 11-метровым, который Роман уверенно реализовал. Очень сложно переоценить данную победу. Благодаря трем очкам воронежский коллектив сумел выбраться из зоны стыков. Всего в этом сезоне Акбашев провел в футболке воронежского клуба 28 игр. В них он сумел забить 4 гола. Также в активе Романа 3 голевых паса. В ноябре этого года футболист отпразднует свое 32-летие.
Хавбек "Факела" Акбашев – о победе над "Пари НН": нужно было обязательно побеждать, особенно при своих болельщиках
Полузащитник "Факела" Роман Акбашев высказался по поводу победы над "Пари НН" (1:0).
Фото: ФК "Факел"