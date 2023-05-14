- Сотый матч? Конечно, я рад. Сколько моментов, сколько событий. Самое главное, что сегодня выиграли — все хорошо. Это дерби, надо было выигрывать дома. Сегодня мы показали нашу игру, - приводит комментарий Нобоа "СЭ".
Сегодня "Сочи" на своей домашней арене сумел вырвать победу у "Ростова" Валерия Карпина. Свою фамилию в протокол записал 19-летний воспитанник южан Тимофей Шипунов, играющий на позиции атакующего полузащитника. Благодаря этому результату дружина Дмитрия Хохлова смогла вернуться на 9-е место в таблице, сместив оттуда "Локомотив". Центральный хавбек Нобоа вышел в основе "барсов" и провел на футбольном поле 65 минут игрового времени. Эквадорец вывел свою команду с капитанской повязкой.
Нобоа – о победе над "Ростовом": это дерби, надо было выигрывать дома
Эквадорский футболист "Сочи" Кристиан Нобоа поделился эмоциями от победы над "Ростовом" (1:0).
Фото: ФК "Сочи"