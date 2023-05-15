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Орлов: Малком имеет моральное право уйти из "Зенита"

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Комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий "Зенита" Малком имеет моральное право уйти из клуба.
Фото: РИА Новости
- Вы считаете, что на деньги от возможной продажи легионеров не пригласить других? Поиск игроков — тоже система. С бразильцами "Зениту" повезло. Я не знаю, уйдёт ли Малком. Но он имеет моральное право уходить. Он по-настоящему отработал контракт.

Сейчас в составе "Зенита" есть семь бразильских футболистов: защитники Дуглас Сантос, Родригао и Роберт Ренан, полузащитники Густаво Мантуан, Клаудиньо и Вендел и нападающий Малком. Агент нескольких из них Луис Фернандо Гарсия на прошлой неделе прилетел в Санкт-Петербург, чтобы обсудить с руководством "Зенита" будущее своих клиентов. В Малкоме, по слухам, заинтересованы лондонский "Арсенал" и французский "ПСЖ".

Источник: Sport24


Орлов Малком Зенит
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