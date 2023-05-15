Марчиняк и Тюрпен обслужат ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов

Были опубликованы судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

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На ответный поединок миланского противостояния в рамках полуфинала Лиги чемпионов, в котором "Интер" примет "Милан" получила назначение судейская бригада из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Его ассистентами станут - Николя Дано и Бенжамен Паж. Четвертый рефери - Стефани Фраппар. Видеоассистенты - Жером Брисар и Бенуа Мийо. Игра состоится завтра, 16 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. Напомним, первая встреча завершилась победой "Интера" (2:0).



Матч в Англии "Манчестер Сити" - "Реал" Мадрид обслужит польская бригада арбитров. Главный рефери - Шимон Марчиняк, его помощники - Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Четвертый рефери - Иштван Ковач из Румынии. За ВАР будет отвечать Томаш Квятковский, его ассистент - Бартош Франковский. Первый поединок не выявил победителя, команды разошлись вничью (1:1). Ответный матч состоится 17 мая.