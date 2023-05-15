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Непомнящий: обвинять Йокановича в том, что он приехал на заработки, несправедливо. Спрос должен быть с работодателя

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Экс-главный тренер ЦСКА и "Томи" Валерий Непомнящий отреагировал на решение руководства "Динамо" уволить с поста наставника "Динамо" Славишу Йокановича после разгромного поражения со счетом 0:3 от "Ахмата" в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
– Думаю, что Славиша Йоканович был заслуженно отправлен в отставку. Команда, которая должна быть одной из ведущих в стране, так бесславно заканчивает чемпионат в год своего 100-летнего юбилея. Так что увольнение произошло по делу. Важно понимать один момент: тренер не приходит в клуб сам, его кто-то приглашает. Поэтому обвинять иностранного специалиста, например, того же Йокановича, в том, что он приехал на заработки, несправедливо. Спрос должен быть с работодателя, – цитирует Непомнящего RT.

Сегодня стало известно, что бывший наставник "Локомотива" Марко Николич намерен прибыть в Москву 22 мая для проведения переговоров с руководством столичного "Динамо". Сообщалось, что 43-летний серб в рамках визита также осмотрит базу и стадион клуба и встретится с боссами бело-голубых.

Николич является главным фаворитом на пост нового главного тренера "Динамо". Ранее сообщалось, что стороны уже оперативно согласовали детали контракта, однако журналист Иван Карпов опроверг информацию. Вероятность того, что Николич в итоге возглавит московскую команду по окончании сезона, оценивается как очень высокая.

Накануне Дмитрий Гафин предупредил, что к следующему матчу "Динамо" будет готовить новый главный тренер. Это произошло сразу после финального свистка домашнего матча 27-го тура РПЛ против "Ахмата", который завершился крупной победой гостей со счетом 3:0. 15 мая бело-голубые анонсировали назначение Павла Алпатова исполняющим обязанности наставника на заключительные три тура сезона.


Динамо Томь Непомнящий Йоканович
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