- Слишком много слов в сторону судейства, лучше больше требований предъявляйте к себе. Команда должна быть вне разговоров о рефери, иначе такие вещи будут мешать подготовке. Не исключаю, что Абаскаль потерял нити управления. Стоит учитывать, что он молодой специалист, ему немного не хватает опыта.
После возобновления весенней части сезона РПЛ столичный "Спартак" под руководством 34-летнего испанского наставника Гильермо Абаскаля одержал всего три победы, пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Также московский коллектив вылетел из текущего розыгрыша Кубка России, уступив клубу Первой лиги - тольяттинскому "Акрону" (2:1). После матча 27-го тура чемпионата России Абаскаль отказался от участия в пресс-конференции. На данный момент "красно-белые" занимают четвертую строчку в турнирной таблице.
Источник: Betonmobile.ru
Гаджиев: Абаскалю немного не хватает опыта. Не исключаю, что он потерял нити управления в "Спартаке"
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль потерял нити управления клубом.
Фото: "СЭ"