Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Гаджиев: Абаскалю немного не хватает опыта. Не исключаю, что он потерял нити управления в "Спартаке"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль потерял нити управления клубом.
Фото: "СЭ"
- Слишком много слов в сторону судейства, лучше больше требований предъявляйте к себе. Команда должна быть вне разговоров о рефери, иначе такие вещи будут мешать подготовке. Не исключаю, что Абаскаль потерял нити управления. Стоит учитывать, что он молодой специалист, ему немного не хватает опыта.

После возобновления весенней части сезона РПЛ столичный "Спартак" под руководством 34-летнего испанского наставника Гильермо Абаскаля одержал всего три победы, пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Также московский коллектив вылетел из текущего розыгрыша Кубка России, уступив клубу Первой лиги - тольяттинскому "Акрону" (2:1). После матча 27-го тура чемпионата России Абаскаль отказался от участия в пресс-конференции. На данный момент "красно-белые" занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Источник: Betonmobile.ru


Гаджиев Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Спортивный директор "Вероны": Гюнтер перейдет в "Спартак"? Нет! 1
Индзаги - об ответном матче 1/2 финала ЛЧ против "Милана": завтра - один из важнейших матчей в истории "Интера"
Спортивный директор "Факела": переговоры с Божиным и Акбашевым скоро выйдут на финальную стадию
Хавбек "МЮ" Забитцер выбыл из-за травмы до конца сезона
Агент: если скажут, что Тюкавин не нужен "Динамо" - найду вариант, не проблема
Президент "Торпедо" Савин - об отстраненных футболистах: ситуация не поменялась, они ждут решения клуба
Гаджиев: Абаскалю немного не хватает опыта. Не исключаю, что он потерял нити управления в "Спартаке" 5
Агент Боржеса: не знаю, сможет ли Кади сыграть в этом сезоне
Полоз - о продлении контракта с "Ростовом": пока ничего не известно 1
Спортивный директор "Факела" Котов: мы все будем делать, чтобы продолжать нашу победную серию
Агент: Гюнтер летом перейдет в "Спартак". В нем заинтересован лично Абаскаль 12
Богосавац: "Ахмат" поднимался с каждой игрой. В конце сезона мы будем выше пятого места
Халк: счастлив, что в жизни мне выпала возможность защищать цвета такого великого клуба, как "Зенит" 6
Агент Сафонов – о возможном уходе Дзюбы: "Локомотив" будет в будущем сезоне бороться за медали, а "Рубин" – за середину 1
Защитник "Химок" Антич: те, кто критикует футболистов за высокие зарплаты, пусть занимаются своими делами 4