- По качеству игроков команда просела. Центральных защитников не хватает, центральных атакующих полузащитников тоже. Разрушители есть, созидателей не видно. Не совсем понятно, как обстоят дела в нападении.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло третье место, уступив только санкт-петербургскому "Зениту" и "Сочи". В нынешнем розыгрыше чемпионата России московский клуб идет на седьмой строчке в турнирной таблице с 42 набранными очками после 27 сыгранных матчей. "Динамо" отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Его место занял 32-летний Павел Алпатов, у которого нет опыта работы в РПЛ.
Источник: "Евро-Футбол"
Непомнящий: по качеству игроков "Динамо" просело. Разрушители есть, созидателей не видно
Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о составе "Динамо", заявив, что качество игроков заметно просело.
Фото: "Чемпионат"