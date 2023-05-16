- Скорее всего, Олусегун не останется в "Краснодаре" в следующем сезоне. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими клубами. Продолжаем делать все, чтобы трансфер состоялся.
Олусегун пополнил состав краснодарского клуба только в прошлом году. "Краснодар" заплатил за нигерийского футболиста болгарскому "Ботеву" 1,2 миллиона евро. 21-летний вингер отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами в 27 сыгранных матчах за "Краснодар" во всех турнирах. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2026 года.
Источник: Sport24
Агент Олусегуна: скорее всего, он не останется в "Краснодаре" в следующем сезоне
Вильям Д’Авила, агент нападающего "Краснодара" Олакунле Олусегуна, заявил, что тот покинет краснодарскую команду летом.
Фото: ФК "Краснодар"