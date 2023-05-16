Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
МиланНе начат

Непомнящий: с удивлением смотрю, как Семаку удается управлять "Зенитом", где игроки по классу выше остальных

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о работе наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
- Если оценивать работу Семака, то я сам с удовольствием и удивлением смотрю, как ему удается управлять командой. Где игроки - и особенно легионеры - понимают, что по классу выше остальных. Не всем иностранным тренерам удавалось управлять таким составом по качеству игроков - а Семак успешно с этим справляется. Видно, что команда управляемая, и Семак принимает важные решения. В каком-то смысле то, что отказались работать с Дзюбой - это решение, которое дается нелегко. Пример Сергея Семака показывает, что у него получается управлять таким коллективом, - передает слова Непомнящего Metaratings.ru.

"Зенит" из Санкт-Петербурга в текущем сезоне Российской премьер-лиги досрочно стал победителем розыгрыша чемпионата России, за 4 тура до финиша оторвавшись от ближайших преследователей на 13 очков. По итогам 27 туров в активе сине-бело-голубых 65 набранных очков, что на 11 больше, чем у идущего вторым ЦСКА.

Это чемпионство стало для петербуржцев пятым подряд - они неизменно завоевывают золотые медали российского национального первенства, начиная с сезона-2018/2019. Все эти пять чемпионств были выиграны "Зенитом" под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавил команду в мае 2018 года. Победа в текущем розыгрыше дала сине-бело-голубым право разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду.


Зенит Семак Непомнящий
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Александр Соболев – о спаде "Спартака": детские ошибки. И почему так, я не понимаю
Защитник "Ростова" Чернов: не знаю, где начну новый сезон. Сейчас фокус на оставшихся играх
Шалимов: зимой Головину надо было уходить из "Монако"
Селюк: MVP сезона в РПЛ - Конате. Европейский, мощный, здоровый форвард, бьет, бежит - и бесплатный 1 эксклюзив
Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: отпустим ли мы Личку в "Динамо"? Он не раб же наш
Смородская: Камерун может указать сборной России ее текущую позицию в футболе 1
Тарханов – о финале Пути регионов Кубка России: у "Краснодара" больше шансов. Но "Урал" тоже неуступчивая команда
Селюк: главное, чтобы из Николича не получился в "Динамо" второй Божович эксклюзив
Непомнящий: стоит ли считать, что Чалов прибавил? Он побил свой личный рекорд, но ситуация в ЦСКА поменялась
Селюк: Дзюба может играть и три года еще. Но он ушел в шоу-бизнес - это может отрицательно сказаться на футболе 1 эксклюзив
Чалов: есть цель играть в топовом чемпионате, стремлюсь к этому
Агент Джорджевича: от "Сочи" никаких новостей, но есть интерес от двух других российских клубов 1
"Матч ТВ": у защитника "Динамо" Майсторовича диагностирован разрыв крестообразных связок 5
Непомнящий: с удивлением смотрю, как Семаку удается управлять "Зенитом", где игроки по классу выше остальных 4
Экс-нападающий ЦСКА Гогниев - о работе в "Спартаке": как тренер допускаю возможность работы в любом клубе 6