- Если оценивать работу Семака, то я сам с удовольствием и удивлением смотрю, как ему удается управлять командой. Где игроки - и особенно легионеры - понимают, что по классу выше остальных. Не всем иностранным тренерам удавалось управлять таким составом по качеству игроков - а Семак успешно с этим справляется. Видно, что команда управляемая, и Семак принимает важные решения. В каком-то смысле то, что отказались работать с Дзюбой - это решение, которое дается нелегко. Пример Сергея Семака показывает, что у него получается управлять таким коллективом, - передает слова Непомнящего Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в текущем сезоне Российской премьер-лиги досрочно стал победителем розыгрыша чемпионата России, за 4 тура до финиша оторвавшись от ближайших преследователей на 13 очков. По итогам 27 туров в активе сине-бело-голубых 65 набранных очков, что на 11 больше, чем у идущего вторым ЦСКА.
Это чемпионство стало для петербуржцев пятым подряд - они неизменно завоевывают золотые медали российского национального первенства, начиная с сезона-2018/2019. Все эти пять чемпионств были выиграны "Зенитом" под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавил команду в мае 2018 года. Победа в текущем розыгрыше дала сине-бело-голубым право разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду.
Непомнящий: с удивлением смотрю, как Семаку удается управлять "Зенитом", где игроки по классу выше остальных
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о работе наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"