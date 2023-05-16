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"Матч ТВ": у защитника "Динамо" Майсторовича диагностирован разрыв крестообразных связок

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По информации источника, 18-летний центральный защитник "Динамо" Милан Майсторович получил в матче 27 тура РПЛ с "Ахматом" (0:3) разрыв крестообразных связок.
Фото: ФК "Динамо"
18-летнему сербскому центральному защитнику московского "Динамо" Милану Майсторовичу диагностировали разрыв крестообразных связок колена, сообщают СМИ. По данным источника, игроку предстоит операция.

На последних минутах первого тайма матча 27 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Ахмат" (0:3) Майсторович получил повреждение в столкновении с нападающим гостей Мохаммедом Конате, не смог продолжить игру и был заменен в перерыве встречи.

В феврале 2023 года 18-летний центрбек Милан Майсторович перешел к бело-голубым из сербской "Войводины", сумма трансферной компенсации составила 1,2 миллиона евро. На его счету 10 матчей за "Динамо" во всех турнирах без результативных действий.


Источник: Matchtv.ru


Динамо Майсторович
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