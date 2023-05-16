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Александр Мостовой – о получении тренерской лицензии: понял, что без бумажки никуда не берут

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о том, почему он решил получить тренерскую лицензию.
Фото: РИА Новости
– Цель получения тренерской лицензии – работать в футболе на любой должности. Понял, что без бумажки тебя никуда не берут. 20 лет отыграл в футбол и 10 без футбола – никто никуда не звал. Может, с бумажкой возьмут. Хотя вчера на должность тренера "Динамо" взяли какого-то человека, — передает слова Мостового Sport24.

Александр Мостовой во время своей игровой карьеры выступал за московский "Спартак", португальскую "Бенфику" и испанскую "Сельту". Российский футболист завершил карьеру в 2005 году. Недавно Александр Мостовой заявил о том, что он подал документы для обучения в академии Российского футбольного союза (РФС). Бывший российский полузащитник хочет получить профессиональную тренерскую лицензию.

На днях московское "Динамо" сообщило о том, что Славиша Йоканович покинул пост главного тренера команды. До конца сезона бело-голубыми будет руководить 32-летний Павел Алпатов.


Мостовой Динамо
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