– Цель получения тренерской лицензии – работать в футболе на любой должности. Понял, что без бумажки тебя никуда не берут. 20 лет отыграл в футбол и 10 без футбола – никто никуда не звал. Может, с бумажкой возьмут. Хотя вчера на должность тренера "Динамо" взяли какого-то человека, — передает слова Мостового Sport24.
Александр Мостовой во время своей игровой карьеры выступал за московский "Спартак", португальскую "Бенфику" и испанскую "Сельту". Российский футболист завершил карьеру в 2005 году. Недавно Александр Мостовой заявил о том, что он подал документы для обучения в академии Российского футбольного союза (РФС). Бывший российский полузащитник хочет получить профессиональную тренерскую лицензию.
На днях московское "Динамо" сообщило о том, что Славиша Йоканович покинул пост главного тренера команды. До конца сезона бело-голубыми будет руководить 32-летний Павел Алпатов.
Александр Мостовой – о получении тренерской лицензии: понял, что без бумажки никуда не берут
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о том, почему он решил получить тренерскую лицензию.
Фото: РИА Новости