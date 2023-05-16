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Защитник "Краснодара" Алонсо: надо отдать должное "Зениту" за проделанную работу. Там играют высококлассные футболисты

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Парагвайский футболист "Краснодара" Хуниор Алонсо высказался по поводу гегемонии "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" — очень конкурентоспособная команда, там играют высококлассные футболисты, у них высокий уровень игры. Нужно отдать им должное за ту работу, которую они проделали, чтобы быть сильнее соперников и становиться чемпионами пять лет подряд, - приводит комментарий Алонсо "РБ Спорт".

В 26 туре "Зенит" в очередной раз сумел завоевать золотые медали национального первенства. Это случилось пятый раз подряд. Примечательно, что все свои предыдущие чемпионства невский клуб выигрывал также досрочно и с большим отрывом. В завоевание нынешнего титула огромную роль сыграли бразильские футболисты. Малком, играющий на позиции атакующего полузащитника, в 27 играх РПЛ забил 23 гола и записал на свой счет 9 ассистентских действий. Его коллега по амплуа Клаудиньо набрал 5+10 по системе гол плюс пас в 23 встречах российского первенства. Еще одним бразильцем, который внес существенный вклад в завоевание чемпионства, является центральный хавбек Вендел. Он забил 8 голов и оформил 3 ассиста в 25 встречах.


Алонсо Краснодар Зенит
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