- Надо было дать Йокановичу доработать в "Динамо" до конца сезона. Чемпионат уже давно потерян в плане призовых мест. Чтобы не будоражить ситуацию, надо было дать доработать Славише до конца. С другой стороны, руководству "Динамо" надо задуматься о стратегии клуба, что они хотят. Бело-голубые каждый год меняют тренера, причем одного иностранца на другого, а результатов нет, - передает слова Семшова Metaratings.ru.
Матч 27 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Ахмат" завершился крупным домашним поражением бело-голубых со счетом 0:3. После этой игры руководство "Динамо" объявило об отстранении от работы с командой сербского главного тренера Славиши Йокановича, который занял эту должность летом 2022 года. В турнирной таблице чемпионата московский клуб с 42 набранными очками занимает седьмое место. В четырех последних матчах чемпионата России бело-голубые потерпели три поражения.
Семшов: надо было дать Йокановичу доработать в "Динамо" до конца сезона, чемпионат уже давно потерян
Главный тренер "Чайки" и экс-хавбек "Динамо" Игорь Семшов прокомментировал отстранение от работы главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"