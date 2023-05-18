– Это решение по делу о взыскании с Леонида Арнольдовича 89 миллионов рублей. Верховный суд это решение отменил, а кассационный суд оставил жалобу без удовлетворения. Шамиль Камилович проиграл все процессы. Больше нет процессов между ним и Леонидом Федуном, – цитирует Завьялову "СЭ".
Громкий судебный процесс начался после увольнения Шамиля Газизова с должности генерального директора "Спартака". Предприниматель подал в суд на бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна, потребовав компенсировать ему досрочное расторжение контракта. Сумма ущерба оценивалась в 89 млн рублей.
В настоящее время Газизов занимает пост гендиректора "Уфы", выступающей в Первой лиге. Ранее пресс-служба уфимского клуба сообщила о финансовых трудностях, из-за которых команда может утратить профессиональный статус со следующего сезона. Эту информацию опровергли в правительстве Башкирии, заявив, что для клуба предусмотрен бюджет на выступление в следующем сезоне. После этого Тертышный, возглавлявший пресс-службу "Уфы", сообщил, что покинет команду через две недели. "Уфа" вылетела из РПЛ в прошлом сезоне. Сейчас уфимский клуб идет в зоне вылета из Первой лиги.
Юрист Завьялова: Газизов проиграл дело о взыскании 89 млн рублей с Леонида Федуна. Больше нет процессов между ними
Юрист Татьяна Завьялова, которая представляет интересы бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, сообщила о том, что кассационный суд не удовлетворил жалобу Шамиля Газизова по делу о взыскании 89 млн рублей.
Фото: ФК "Уфа"