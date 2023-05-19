- Очень странно, что все говорят, что там не было нарушения. Я был прямым участником эпизода. И я всё прочувствовал на себя. Там точно была желтая, - приводит мнение Бикела программа "РецепТура" на "Матч Премьер".
Африканский хавбек Жаниу Бикел пополнил стан "Химок" только минувшей зимой. В майке подмосковного коллектива футболист сыграл 8 встреч. За этот отрезок он сумел отметиться 1 ассистом. В предыдущем туре со "Спартаком "(1:1) Жаниу стал участником скандального эпизода. Судивший игру калужанин Евгений Кукуляк посчитал, что спартаковец Даниил Денисов сфолил на Бикеле и предъявил россиянину желтую карточку, которая стала для него второй. Позже ЭСК признала это решение ошибочным. За три тура до конца РПЛ "Химки" ведут борьбу за выживание. В этот уик-энд химчане сыграют с "Ахматом" Сергея Ташуева.
Хавбек "Химок" Бикел – об удалении Денисова: очень странно, что все говорят, что нарушения не было. Это точно желтая
Футболист из Гвинея-Бисау Жаниу Бикел поделился своим мнением по поводу удаления игрока "Спартака" Даниила Денисова.
Фото: "Матч ТВ"