- Игнашевич изначально не выбрал большой клуб, но зато вывел "Балтику" в РПЛ. Поздравляю его с этим успехом. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, если он останется с командой. В будущем Сергей может сделать шаг вперёд в тренерской карьере и продолжить развитие. Мне кажется, что у нашего сильного поколения есть шанс стать хорошими тренерами.
Сергей Игнашевич работал главным тренером московского "Торпедо" с 2019 по 2021 год. В октябре 2021 года 43-летний специалист возглавил калининградскую "Балтику". Игнашевич помог калининградцам выйти в Российскую Премьер-Лигу в нынешнем сезоне. Контракт тренера с "Балтикой" рассчитан до июня 2023 года. О продлении соглашения с Игнашевичем пока не сообщалось. Большую часть своей игровой карьеры главный тренер "Балтики" провел в московском ЦСКА, в котором отыграл 14 лет.
Источник: Metaratings
Ярошик - об успехе Игнашевича в "Балтике": у нашего сильного поколения есть шанс стать хорошими тренерами
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказался об успехе своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича на посту главного тренера "Балтики".
Фото: "Чемпионат"