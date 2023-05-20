– К сожалению, немножко не хватило времени, чтобы полноценно Артема ввести в полную готовность к матчу. Очень рассчитываем, что к следующему туру он будет готовиться полноценно, — передает слова Галактионова "Матч ТВ".
Ранее стало известно о том, что нападающий Артем Дзюба не попал в заявку столичного "Локомотива" на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги против воронежского "Факела". Отметим, что 34-летний форвард "железнодорожников" пропустил игру своей команды в 27-м туре чемпионата России, в которой она сыграла вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1).
Артем Дзюба, оказавшийся в стане "Локомотива" в феврале текущего года, принял участие в 9-ти поединках московской команды в РПЛ. Он смог записать на свой счет 8 забитых мячей и оформить 4 голевые передачи.
Галактионов: немножко не хватило, чтобы ввести Дзюбу в полную готовность к матчу с "Факелом"
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о том, почему нападающий его команды Артем Дзюба не попал в заявку "железнодорожников" на матч 28-го тура РПЛ против "Факела".
Фото: "СЭ"