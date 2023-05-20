"Я остаюсь в "Локомотиве". Надеюсь, у меня будет игровое время", - цитирует Гильерме "Чемпионат".
37-летний бразильский голкипер Маринато Гильерме защищает цвета "Локомотива" с 2007 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне он провел за "железнодорожников" всего 5 матчей во всех турнирах, пропустил 5 мячей и дважды отстоял на ноль. Всего в активе вратаря 382 встречи за москвичей, в которых он пропустил 380 голов и записал на свой счет 140 "сухих" матчей.
Гильерме - о своем будущем в "Локомотиве": я остаюсь. Надеюсь, у меня будет игровое время
Вратарь столичного "Локомотива" Маринато Гильерме заявил, что останется в клубе.
Фото: Чемпионат.com