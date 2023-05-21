- Матч со "Спартаком" - это дерби. Лучше не описать. Не так важно перед игрой, на каком месте ЦСКА и "Спартак" в таблице. Это всегда топовый матч с кучей эмоций. Будет очень интересно, - передает слова Чалова "Чемпионат".
В рамках 28 тура Российской премьер-лиги на московской "Открытие Банк Арене" встретятся столичные "Спартак" и ЦСКА. В концовке текущего сезона обе команды участвуют в турнирной гонке за серебряные и бронзовые медали. Красно-синие находятся на втором месте с 54 набранными очками, "Спартак" идет четвертым с 50 очками, третью позицию занимает "Ростов", в активе которого также 50 очков и положительный баланс личных встреч с красно-белыми в текущем чемпионате.
Дерби "Спартак" - ЦСКА. Где смотреть матч РПЛ онлайн 21 мая 2023
Чалов: дерби ЦСКА и "Спартака" - всегда топовый матч с кучей эмоций. Неважно, кто на каком месте в таблице
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал предстоящий матч 28 тура РПЛ против московского "Спартака".
Фото: Sportbox