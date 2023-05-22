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Мостовой: перед дерби все кричали, что "армейцы" займут второе место. Вчера "Спартак" победил, хоть и с помощью судей

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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался по поводу трехматчевой серии поражений "Ростова" и порассуждал о гонке за серебром в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
– Сейчас "Ростову" будет сложнее. Но перед дерби "Спартак" тоже отставал от ЦСКА на четыре очка, и все кричали, что "армейцы" займут второе место. Вчера красно-белые победили, хоть и с помощью судей. В оставшихся матчах можно набрать шесть очков, поэтому и ЦСКА может еще потерять. Ясно, что "Ростов" в меньшей степени фаворит на второе место.

У команды Валерия Карпина спад? Нет, я так не думаю. Они шли в тройке на протяжении всего чемпионата. Для них остаться в четверке – это хороший результат, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".

За два тура до финиша чемпионата России основная интрига в верхней части таблицы сфокусирована на борьбе за медали. ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 54 очка. "Спартак" благодаря победе над "армейцами" обошел "Ростов" и поднялся на "чистое" третье место. Красно-белые отстают от команды Владимира Федотова на минимальное количество баллов. Дончане продлили серию поражений до трех игр и опустились на четвертую позицию. Желто-синие отстают от "Спартака" на 3 очка, но при этом имеют преимущество по личным встречам.


Мостовой Ростов Спартак ЦСКА
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