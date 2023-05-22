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Петржела: думаю, что "Спартак" даже чемпионат Кипра не выиграл бы, занял бы место в пятерке

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о том, стал бы "Спартак" чемпионом Кипра.
Фото: ФК "Зенит"
- Думаю, что "Спартак" даже чемпионат Кипра не выиграл бы — они заняли бы место в пятерке. (Смеется). Хотя, если честно сказать, РПЛ и кипрская лига — одинаковые чемпионаты по уровню на сегодняшний день. Но "Зенит", скорее всего, завоевывал бы золотые медали там так же часто, как и в России, - приводит мнение Петржелы "РБ Спорт".

В минувшем туре "Спартак" сумел переиграть ЦСКА (2:1). Таким образом, дружина Гильермо Абаскаля сумела подняться на 3-ю позицию, сместив оттуда "Ростов". Армейцы по-прежнему занимают второе место. Теперь ЦСКА опережает "Спартак" на 1 турнирный балл. До конца РПЛ остается всего 2 тура. Красно-белому коллективу предстоит сыграть еще с "Пари НН" и "Крыльями Советов". Последний раз "Спартак" завоевывал золотые медали российского первенства в 2017 году. У руля московского коллектива тогда находился итальянец Массимо Каррера. Примечательно, что новоиспеченным чемпионом Кипра стал "Арис". В составе клуба выступает Александр Кокорин. А наставником команды является белорус Алексей Шпилевский.


Петржела Спартак Зенит
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