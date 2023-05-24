"Изидор ничего не хочет. Он просто хочет закончить свой сезон с большим количеством голов. Ни о чем другом речь не идет", - приводит слова агента Изидора Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор планировал летом приостановить действующее соглашение с клубом. Однако после новых поправок ФИФА не сможет этого сделать.
Французский центральный нападающий защищает цвета "Локомотива" с января прошлого года. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за москвичей 22 матча, забил 8 мячей и отдал 5 результативных ассистов.
Агент Изидора - о возможном уходе из "Локомотива": он ничего не хочет, просто закончить свой сезон
Агент французского форварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа ответил на слухи о том, что его клиент хочет приостановить соглашение с московским клубом.
Фото: РИА Новости