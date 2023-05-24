"Информация о том, что Малкома предлагают каким-либо клубам - фейк. Мы ни с кем не общаемся", - цитирует агента Малкома Sport24.
Ранее сегодня появилась информация, что вингером "Зенита" Малкомом интересуются ряд европейских топ-клубов.
Бразилец защищает сине-бело-голубые цвета с лета 2019 года. Предыдущим клубом бразильца была "Барселона". На счету 26-летнего нападающего в этом сезоне 33 игры за "Зенит", 26 голов и 9 результативных передач. Футболист с 23 мячами занимает первое место в бомбардирской гонке текущего розыгрыша чемпионата России.
Агент Малкома: информация, что игрока предлагают другим клубам - фейк
Агент форварда "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия отреагировал на слухи, что игрока предлагают каким-либо клубам.
Фото: ФК "Зенит"