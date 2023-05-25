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Червиченко – о "Ростове": в РПЛ не для всех команд равные условия, для некоторых они жуткие. Еще активно вредят судьи

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко объяснил спад "Ростова" в концовке сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"
– У "Ростова" накопилась усталость от таких путешествий, логистическая сложность дает о себе знать. Поезда, автобусы, ожидания, календарь… Вообще у нас в чемпионате не для всех команд равные условия, для некоторых они жуткие.

У ростовчан в концовке выбыли ключевые игроки, а молодежь не вытягивает. Еще активно вредят судьи, это тоже отражается на молодых ребятах. При всем при этом "Ростов" показал максимум и прыгнул выше головы. Со своим бюджетом, проблемами выступили достойно. Жалко, что на последние пять матчей их не хватило, – цитирует Червиченко Legalbet.

"Ростов" потерпел три поражения подряд в предыдущих турах и переместился со второго на четвертое место в таблице РПЛ. За 2 тура до завершения сезона на счету команды Валерия Карпина 50 очков. На пятки наступает "Ахмат", у которого 49 баллов. Отставание от "Спартака", замыкающего тройку призеров, насчитывает три очка. В ближайшем туре 28 мая желто-синие на своем поле примут грозненцев. В случае поражения дончане упустят четвертую позицию в чемпионате России.


Ростов Червиченко Карпин
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